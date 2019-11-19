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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.19 19:30

Управляющая компания перед проверкой превратилась в волшебника

Чтобы управляющая компания вспомнила о своих обязательствах, жителям областного центра пришлось обратиться к депутатам. Но буквально за ночь до приезда городских ревизоров двор и подъезд заявителей преобразился.

Специалисты управляющей компании обратили внимание на подъезды, расположенные на улице Пономарева, только узнав о предстоящей проверке. До этого многочисленные обращения жителей в организацию с просьбой помыть подъезд, оставались незамеченными. Рейд депутаты госсовета решили организовать  с подачи неравнодушной мурманчанки, которая устала терпеть грязь и бесхозяйственность.

«Мурманчанка мне письмо написала, - рассказывает Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Она обратилась ко мне как к депутату, сообщив, что живёт по такому-то адресу, где в доме полтора года назад был сделан ремонт, а побелку не убрали, подъезд грязный... Мы решили съездить и проверить факты, но произошло чудо  - подъезды помыли».

Перед визитом проверяющей комиссии буквально за один день изменилось состояние придомовой территории многоэтажки – с проезжей части убрали сугробы, а тропинки посыпали песком. Кроме того, с козырьков подъездов исчезли снежные шапки, которые особенно опасны сейчас, когда на улице установилась нулевая температура.

«Во время оттепели важно обращать внимание на кровли, потом уже тротуары, - говорит Станислав Ланин, депутат Совета депутатов города Мурманска. Снег надо убрать с тротуаров и максимально дойти до асфальта, потому что это можно сделать без особых затрат и усилий».

Выпавший снег стал лакмусовой бумажкой, определяющей добросовестность управляющих компаний. Рейды, во время которых проверяют работу коммунальщиков, в городе проводятся регулярно. Жителей призывают также быть активными и не пускать на самотёк  состояние чистоты во дворах  и подъездах.

Если есть замечания к содержанию жилого фонда, то  можно обращаться в управление своего округа.

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