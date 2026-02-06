Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.26 19:30

Управляющая компания «Регион 51» уверена, что управление МКД может быть современным, прозрачным и клиентоориентированным

Каждый собственник квартиры знает, что такое управляющая компания. А для многих - это организация, от которой зависит атмосфера в доме и дворе. Но можно ли превратить стандартное обслуживание в сервис с человеческим лицом?

Команда УК «Регион 51» уверена: управление может и должно быть современным, прозрачным и клиентоориентированным.

В управляющей компании «Регион 51» делают ставку на технологичность и безопасность. Умные системы видеонаблюдения, круглосуточная аварийная служба, собственные инженеры и электрики – всё для спокойствия жителей. Кроме того, северяне отмечают оперативную работу компании по обращениям.

Оксана, жительница дома на ул. Связи, 28: «Больше пяти лет прошло, как у нас управляшка сменилась, сразу почувствовали разницу.  У нас стали чистые подъезды, когда сильные снегопады, чистится проезжая часть».

- Насколько быстро она реагирует на просьбы жильцов?

- Директор всегда на связи с жильцами, быстро реагирует.

Но хорошую управляшку видно не только по отчётам, но и по реакции соседей. Когда во дворах появляется порядок, перейти в «Регион 51» хотят и жители соседних домов.

Нелли, жительница дома на ул. Старостина, 21: «Привлекает то, что у них, у соседей наших, всегда почищен двор, украшения к праздникам, информационные стенды есть».

Андрей, житель дома на ул. Старостина, 21: «Ходили по всем УК, общались с жильцами и директорами… А увидели улице Связи, 28, так там делается всё, там прозрачная работа, там предоставляются отчёты».

Действительно, прозрачность работы – это норма. В подъездах – ящики для обращений, а руководитель УК на прямой связи для решения общих задач.

Павел Степанов, генеральный директор УК «Регион 51»: «У нас на информационном стенде оперативная информация, чат есть, группа в «ВК», рабочий телефон, всегда на связи. А для бабушек и дедушек, которые не владеют современными гаджетами, есть ящики для обмена сообщениями. Они могут написать письмо, а я, либо мои заместители забирают. На жилом фонде я бываю очень часто».

Дом №4 на улице Маклакова в фонде «Регион 51» недавно. Работы по дизайн-проекту преображения подъездов ещё много, но изменения уже видны.

Но внешний вид – это только половина дела. Организация работает в том числе над тем, что не всегда лежит на поверхности. Подготовка к зиме, замена инженерных сетей, утепление подвалов.

Виктория Борисовна, жительница дома на ул. Маклакова, 4: «С 1 августа они к нам пришли, они начали делать подвал. Платежи с сентября идут, а они уже в августе начали. Они так хорошо привели подвал в порядок. Обсуждают с нами, что надо сделать в доме в первую очередь, во вторую. Нас слышат».

Жильцы первого дома на улице Кильдинской в таком открытом диалоге с организацией уже 5 лет. Взяв дом под своё крыло, «Регион 51» решил проблему, по устранению которой ранее северянам давали только обещания.

Андрей Бойков, председатель Совета дома на улице Кильдинской, 1: «Были подтеки, прямо по стоякам шла вода вплоть до подъездов. Заливала на постоянной основе, длилось много лет.  На данный момент проблемы решены благодаря новой УК и все подъезды сейчас сухие».

Вот так качественный сервис в жилищной сфере становится доступнее. Когда управляющая компания работает не для галочки, а для людей, то в домах становится уютнее, а жители становятся счастливее и спокойнее.

