Управляющая компания «Севжилсервис» - с заботой о людях, внимательно к эксплуатации жилфонда

Даже в летний период отпусков сотрудники управляющей компании «Севжилсервис» продолжают работы по благоустройству домов и прилежащих к ним территорий. Например, на улице Хлобыстова, 9 возле недавно отремонтированных подъездов появились «лежачие полицейские».

Дом по адресу Хлобыстова, 9 заметно отличается от других многоэтажех, расположенных по соседству. Здесь жители заботливо высаживают цветы в палисадниках, а специалисты управляющей компании «Севжилсервис» следят за чистотой и порядком во дворах и подъездах. Например, к зиме отремонтировали козырьки домов и заборы вокруг палисадников. Также собственников жилья серьёзно беспокоила проблема проезда автомобилей на высокой скорости через их дворовую территорию.

Елена Эльскене, жительница дома на улице Хлобыстова: «У нас здесь получается проезжая часть, очень страшно выйти из подъезда. Дети непослушные некоторые, у нас есть знаки, которые запрещают сквозное движение, но на эти знаки водители не обращают внимания, у нас ездят все подряд, потому что так им удобно».

Для решения вопроса жители обратились в свою управляющую компанию.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития УК «Севжилсервис»: «Несколько лет назад жильцами этого дома было проведено собрание, на котором они приняли решение скорректировать тариф. В итоге на балансе начала копится сумма, которую мы смогли вкладывать в ремонт. Первым делом мы сделали внутренние работы, загерметизировали швы, а в этом году вкладываемся в установление ограждений на зелёных зонах, закупили конструкции «лежачих полицейских».

В этом доме, по словам жителей, всегда чистота и порядок, а зимой трактор приезжает и исправно чистит двор.

Елена Эльскене, жительница дома на улице Хлобыстова: «Сейчас мы платим около 41 рубля за квадратный метр, за 2-комнатную квартиру я плачу 1600 рублей. Но нам видно, куда уходят наши деньги, во что они вложены».

По заверениям представителя УК «Севжилсервис», на этом работа управляющей компании во дворе не заканчивается. В планах покупка нового оборудования для детской площадки.