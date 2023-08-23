Получить сертификат на зубопротезирование льготникам теперь можно в МФЦПервым заместителем прокурора области будет проведён личный приём граждан в прокуратуре Октябрьского административного округа г. Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.23 19:30

Управляющая компания «Севжилсервис» активно готовится к отопительному сезону

На календаре - конец августа и погода по-настоящему осенняя, а это значит, что жители квартир ждут подачу отопления. Сегодня журналисты «Арктик-ТВ» приехали на улицу Инженерную, 8, чтобы узнать, как технически выглядит подготовка к зимнему периоду, когда появится тепло в квартирах.

Чтобы посмотреть, как это выглядит воочию, съёмочная группа спустились в подвал дома. 

Александр Симонов-Черных, слесарь-сантехник управляющей компании «Севжилсервис»: «Опрессовал систему элеваторного узла. Отдельно перекрыл задвижки на систему отопления, сейчас отдельно прессуется элеваторный узел на отопление. Подключён пресс, подключён манометр. Вот всё у меня опрессовано, вот стрелка показывает 10 кг, давление не падает».

В процессе Александр немного рассказал о себе. Работает он слесарем с 14 лет, пошёл по стопам отца. С улыбкой говорит, что лето для него горячая пора, в этот период точно не до отпуска. Примерно половину дня занимает промывка в одном доме. Как говорит специалист, жильцы часто любят его расспрашивать о работе.

Александр Симонов-Черных, слесарь-сантехник управляющей компании «Севжилсервис»: «Посетителей выгоняю, потому что по технике безопасности нельзя им здесь быть. Люди спрашивают, когда дадите тепло?». Контролирует весь процесс работы слесарей-сантехников начальники аварийно-ремонтной службы. На этом участке эту работу выполняет Денис Федотов. Он распределяет людей, составляет план промывок и планирует график ремонтов. После того, как дом готов к подключению тепла, работу управляющей компании проверяют представители ресурсоснабжающей организации.

Денис Федотов, начальник аварийно-ремонтной службы управляющей компании «Севжилсервис»: «Они приходят, проверяют опрессовку, смотрят давление. Также проверяют течи. Если есть какие-то замечания, то пишут нам предписания. Мы их устраняем и повторно предъявляем. Подписывается паспорт о готовности дома в ресурсоснабжающие организации «Мурманэнергосбыт» и там принимается решение».

Как отметили представители управляющей компании, этот дом на Инженерной улице, 8 готов к подключению. Все документы подписаны.

Галина Сидорова, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «Хочу сказать своим сотрудникам большое спасибо. Они большие молодцы. На сегодняшний момент у нас промыто 100 процентов, а это 440 домов, проведена опрессовка систем 97%, под акт готовности и выдачу паспорта готовы 97% нашего фонда. Мы на финишной прямой».

В этом году управляющая компания запускает «горячую линию» для жильцов, которые могут задавать свои вопросы по отоплению. Подробности можно узнать в группе «Севжилсервис» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает Галина Сидорова, каждая заявка будет отслежена и ни одна не останется без внимания.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Минсельхоз кормит россиян обещаниями: снижение цен на мясо будет в сентябре-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 32 копейки, евро теряет почти 51 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило перечень получающих соцвыплаты категорий медиков
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика