Управляющая компания «Севжилсервис» активно готовится к отопительному сезону

На календаре - конец августа и погода по-настоящему осенняя, а это значит, что жители квартир ждут подачу отопления. Сегодня журналисты «Арктик-ТВ» приехали на улицу Инженерную, 8, чтобы узнать, как технически выглядит подготовка к зимнему периоду, когда появится тепло в квартирах.

Чтобы посмотреть, как это выглядит воочию, съёмочная группа спустились в подвал дома.

Александр Симонов-Черных, слесарь-сантехник управляющей компании «Севжилсервис»: «Опрессовал систему элеваторного узла. Отдельно перекрыл задвижки на систему отопления, сейчас отдельно прессуется элеваторный узел на отопление. Подключён пресс, подключён манометр. Вот всё у меня опрессовано, вот стрелка показывает 10 кг, давление не падает».

В процессе Александр немного рассказал о себе. Работает он слесарем с 14 лет, пошёл по стопам отца. С улыбкой говорит, что лето для него горячая пора, в этот период точно не до отпуска. Примерно половину дня занимает промывка в одном доме. Как говорит специалист, жильцы часто любят его расспрашивать о работе.

Александр Симонов-Черных, слесарь-сантехник управляющей компании «Севжилсервис»: «Посетителей выгоняю, потому что по технике безопасности нельзя им здесь быть. Люди спрашивают, когда дадите тепло?». Контролирует весь процесс работы слесарей-сантехников начальники аварийно-ремонтной службы. На этом участке эту работу выполняет Денис Федотов. Он распределяет людей, составляет план промывок и планирует график ремонтов. После того, как дом готов к подключению тепла, работу управляющей компании проверяют представители ресурсоснабжающей организации.

Денис Федотов, начальник аварийно-ремонтной службы управляющей компании «Севжилсервис»: «Они приходят, проверяют опрессовку, смотрят давление. Также проверяют течи. Если есть какие-то замечания, то пишут нам предписания. Мы их устраняем и повторно предъявляем. Подписывается паспорт о готовности дома в ресурсоснабжающие организации «Мурманэнергосбыт» и там принимается решение».

Как отметили представители управляющей компании, этот дом на Инженерной улице, 8 готов к подключению. Все документы подписаны.

Галина Сидорова, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «Хочу сказать своим сотрудникам большое спасибо. Они большие молодцы. На сегодняшний момент у нас промыто 100 процентов, а это 440 домов, проведена опрессовка систем 97%, под акт готовности и выдачу паспорта готовы 97% нашего фонда. Мы на финишной прямой».

В этом году управляющая компания запускает «горячую линию» для жильцов, которые могут задавать свои вопросы по отоплению. Подробности можно узнать в группе «Севжилсервис» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает Галина Сидорова, каждая заявка будет отслежена и ни одна не останется без внимания.