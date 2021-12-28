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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.21 19:30

Управляющая компания «Севжилсервис» будет работать, не прерываясь на праздники

Предпраздничная неделя и сами праздники - сложное время для любой управляющей компании. Компания СЖКХ со своей стороны постаралась сделать все возможное, чтобы не испортить, а только улучшить настроение североморцев и мурманчан в канун Нового года.

До Нового года меньше недели, специалисты компании СЖКХ в Североморске активно убирают снег на придомовых территориях, чистят кровли, проводят большое количество ремонтов на сетях. Сразу в нескольких подъездах в канун праздников завершили косметический ремонт. Специалисты стараются ничего не откладывать на потом, чтобы жители могли спокойно встретить Новый год и хорошо отдохнуть на длинных выходных.

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга СЖКХ: «Предновогодний период и сами праздники – это испытание для УК, но мы готовы, мы будем работать ежедневно. Для этого есть дежурные бригады, будет работать служба АРС круглосуточно. Не хочется, чтобы североморцы страдали от бытовых проблем».

Кроме того, силами управляющей компании украсили гирляндами некоторые входные группы домов. Пилотная акция очень понравилась североморцам. Многие просят, чтобы и на их подъезды тоже повесили украшения. Но все заявки жилищники сразу закрыть не могут. Они обещают, что в следующем году закупят таких украшений намного больше.

Также преобразились дворы в Мурманске.  40 гирлянд развешаны на козырьках подъездов. В пяти дворах установлены ёлки. 

Татьяна Зеленина, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «В этом году ряд входных групп многоквартирных домов украсили гирляндами, также установили ёлки, что создаёт праздничное настроение нашим жителям».

В Ленинском округе Мурманска управляющая компания «Севжилсервис» на отдых тоже не уходит. В Новый год и все праздничные дни, естественно, будет работать в полном объёме аварийная служба, так же  во всех подразделениях группы компаний сформированы и определены дежурные смены, которые при необходимости могут быть усилены.

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