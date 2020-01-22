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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.20 19:30

Управляющая компания «Севжилсервис» готовит к борьбе со снегом новую технику

Январь в этом году для коммунальных служб города и управляющих компаний оказался непростым. Обильные снегопады за 20 дней перевыполнили месячную норму  по осадкам на 65%. Коммунальщикам приходится  упорно трудиться:  чистить дворы, пешеходные зоны, вывозить снег.

Рядом с домом № 53 на проспекте Героев-североморцев  шумит  тяжёлая техника. Здесь работает погрузчик управляющей компании «Севжилсервис», чистит снег. За рулём машинист Александр Шибарев. В этом году работы у мужчины особенно много: норму по осадкам январь уже перевыполнил, а до конца месяца ещё 9 дней. Даже сейчас идёт обильный снегопад. Да ещё проблем подкидывают автомобилисты.

Александр Шибарев, машинист погрузчика: «Самые главные трудности - машины горожан мешают постоянно. И «подснежники» - брошенные машины, и водители постоянно едут в зоне уборки. Даже видят, что погрузчик чистит, и всё равно едут и мешают уборке территории. Бывает, некоторые убирают машины. А некоторые нет. Разные люди, бывает всякое».

Несмотря на проблемы и снежную зиму, управляющая компания содержит дворы в порядке. И проезды, и пешеходные зоны регулярно очищают и посыпают песком. Перемены замечают и сами жильцы: передвигаться по дворам в этом сезоне намного удобнее, чем, например, в прошлом.

Валентина Мартышенко, жительница дома № 53 по просп. Героев-североморцев: «Начиная с 2019  года, с января месяца, даже, наверное, не с января, а чуть позже, как-то они проявили больше активности. Раньше, порой выходишь на улицу, а там такие захламлённые дороги. А у нас ещё машины здесь проезжают, порой пешеходам негде пройти. И думаешь, господи, хоть бы приехала машина. А они уже как-то интуитивно чувствуют наши желания, машина приезжает, чистят территорию. Вот это отрадно».

Чтобы работать ещё оперативнее, управляющая компания «Севжилсервис» регулярно пополняет автопарк. Год только начался, а компания уже привезла три новых погрузчика. Техника только прибыла в боксы и на улицы ещё не вышла. Сейчас её готовят к работе специалисты.

Алексей Стельникович, сотрудник управляющей компании «Севжилсервис»: «Мы держим руку на пульсе. Постоянно имеем прямой контакт с населением. Жалобы, конечно, бывают, но мы стараемся оперативно на них реагировать. Наше предприятие пополнило парк техники новыми фронтальными погрузчиками новой марки «XGMA», которые хорошо себя зарекомендовали в условиях Крайнего Севера. Думаю, что новая техника внесёт весомый вклад в борьбу со снегом во дворах Ленинского округа города Мурманска».

Сотрудники управляющей компании регулярно работают с жителями обслуживаемых домов. Заявки на уборку круглосуточно принимаются по номеру диспетчерской службы, а также в группе управляющей компании «Севжилсервис» в социальной сети «ВКонтакте».

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