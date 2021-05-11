Управляющая компания «Севжилсервис» подводит итоги работы

Агентство развития ЖКХ совместно с управляющей компаний «Севжилсервис» провели брифинг с жителями многоквартирных домов. Пожалуй, это первый случай, когда представители ЖКХ выходят на публичное собрание для того, чтобы обсудить промежуточные итоги работы, а также планы компании вместе со старшими по домам. На встречу пригласили представителей администрации города, СМИ и блогеров.

Начиная с августа 2020 года управляющая компания «Севжилсервис» работает в тесном контакте с Агентством развития ЖКХ Мурманской области. Задача Агентства - разрабатывать, искать и внедрять в регион лучшие практики управления многоквартирными домами. Обсудить со старшими по домам уже реализованные проекты и поделится планами компании на будущее решили в необычном формате – форума, на котором каждый мог предложить и свои идеи.

Дмитрий Качалов, создатель группы «Мурманск-столица Арктики»: «Я удивлен, не припомню случая, чтобы УК собиралась на встречу с блогерами, с жителями. СМИ бывает приезжают по жалобам, а так, чтобы отчитаться и задать вопросы, такое впервые. Интересные картинки, цифры не только о том, что будет, но и то, что сделано. Это уникальный опыт, который надо всем УК взять на вооружение. Жители сейчас продолжают задавать вопросы, а компания отвечает достойно».

На брифинг пригласили известных блогеров, а также представителей популярных интернет-сообществ, на которые подписаны десятки тысяч мурманчан. По мнению Агентства развития, их участие в развитии жилищно-коммунальной отрасли просто необходимо, ведь именно их авторитетное мнение зачастую становится консолидированной точкой зрения мурманчан.

Степан Романчев, создатель группы «Мурманск ДТП ЧП»: «Обращений и жалоб в мою группу почти не было. Может одна или две - и это результат работы, которую они сегодня презентовали. Они наладили механизированную уборку и работать стали лучше».

Агентство развития ЖКХ в Мурманске создано 8 месяцев назад. Их задача разработка и поиск лучших практик управления домами по всей стране с целью внедрения в нашей области. Одной из первых компаний, принявших решение о сотрудничестве стал «Севжилсервис».

Денис Яковенко, директор Агентства развития ЖКХ: «Мы сотрудничаем с Национальным жилищным конгрессом, они собирают опыт с УК из 49 регионов. Мы эту практику анализируем, обобщаем, внедряем свои вещи, которые подходят для севера и на «Севжилсервисе» опробываем».

Задача управляющей компании обеспечивать в первую очередь санитарное обслуживание и безопасное проживание населения, но не стоит забывать и о визуальной части. Последние полгода компания готовила ко внедрению новый проект благоустройства крылец многоквартирных домов. За апрель отремонтировали сразу 40 подъездов. Теперь этот опыт будут распространять дальше.

Кирилл Чудинов, директор УК «Севжилсервис»: «С Агентством развития ЖКХ мы сотрудничаем давно. Изначально их идеи очень необычными для севера и, скажем так, показались недостижимыми. Но они помогли нам со стандартами, регламентами, практикой и нам уже удалось достичь определенного результата».

Выбранный формат коммуникации необычен для отрасли жилищно-коммунального хозяйства, организаторы надеются, что он приживется. Цель встречи - не обмен претензиями, а совместный поиск решений и новых идей, чего в жилищно-коммунальной отрасли пока что не хватает.