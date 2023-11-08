Управляющая компания «Севжилсервис» внедряет в МКД мурманчан дизайн-коды придомовых территорий

В преддверии Нового года принято украшать квартиру, но здорово, когда праздничная атмосфера чувствуется уже и во дворе. Например, в одном из дворов Мурманска управляющая компания показала, как может выглядеть современная придомовая территория.

Новый дизайн-код придомовой территории представила управляющая компания «Севжилсервис» на улице Аскольдовцев, 25/4. В совместной работе с жильцами организация показала, как можно облагородить пространство. Неравнодушными остались не только проживающие в доме, но и соседи. Совсем скоро и у них появится возможность перенять положительный опыт.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Мы начали разрабатывать этот дизайн-код на первой группе дома номер девять по улице Ивченко. Это вторая группа - Аскольдовцев, 25/4 отличается от Ивченко, 9, в этом и задумка. Мы хотим до конца года реализовать пять-шесть проектов на разных входных группах, чтобы нам составить план текущего ремонта на 2024 год с пониманием, сколько необходимо материалов на каждую группу».

На этом объекте обновили фасад входной группы, козырьки и освещение, установили новое ограждение зелёной зоны. Но, по словам руководителя управляющей компании, заниматься таким преображением резонно, если ремонт не требуется в приоритетных зонах.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Мы не делаем входные группы на тех домах, к примеру, отремонтировать кровлю или подвал проблема. Мы выбираем те дома, где аварийные работы завершены. Мы будем принимать заявки сейчас до начала периода благоустройства, это где-то до мая. Мы готовы к диалогу, мы готовы обсуждать вопросы с жителями домов».

Для того чтобы было проще решать коммунальные вопросы или реализовывать такие проекты, конечно, жильцам необходимо объединяться и прийти к общему решению. А уже управляющая компания предложит пути решения. До конца года работы по обновлению входных групп должны завершиться на улицах Маяковского и Осипенко. А уже в следующем году развернётся активная ремонтная компания по заявкам.