Управляющая компания «Сова» перепугала жителей нескольких домов на проспекте Ленина областного центра

Как сообщает ГОУП «Мурманскводоканал», они уведомили жилищников об отключении воды сегодня с 9 утра для ремонтных работ. К полудню работы завершили и водоснабжение восстановили.

В обязанности управляющей компании входит извещение арендаторов и собственников МКД об отключениях. Однако организация разместила на подъездах анонимные объявления не об отключении воды в связи с ремонтом пожарного гидранта, а о «чрезвычайной ситуации» и отключении на день раньше, пугая жителей разрывами труб из-за морозов.

Фактически, вместо информирования, получается, что сотрудники УК «Сова» посеяли беспокойство, итак, в неспокойный период.

Михаил Загнибородов, начальник цеха «ЦВКС» ГОУП «Мурманскводоканал»: «К нам поступила заявка о выходе воды из колодца. В ходе выезда специалистами было обследовано место протечки. Выход воды произошёл в связи с повреждением пожарного гидранта. Мы оперативно, в 9.30 закрыли подачу воды на три дома, а в 11.55 работы были завершены. Это внеплановые, но штатные работы, которые к ЧС никак не относятся».