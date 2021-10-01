Управляющая компания «Столица Арктики» и администрация Мурманска подписали соглашение о сотрудничестве

Оно позволит привлечь новых резидентов ТОР, а значит и дополнительные инвестиции.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с руководителем Управляющей компании «Столица Арктики». Организация оказывает всестороннюю поддержку резидентам ТОР, а также консультирует представителей бизнес-сообщества по вопросам коммерческой деятельности.

Александр Шутов, директор Управляющей компании «Столица Арктики». «Сегодня на сопровождении 87 компаний объём инвестиции 200 млрд рублей. Планируется, что будет создано более 7000 рабочих мест. 36 компаний зарегистрировано в Мурманске».

Для эффективного сотрудничества между администрацией областного центра и резидентами Арктической зоны подписано соглашение, которое позволит привлечения новые инвестиции.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Чем больше у нас средств, тем больше мы сумеем сделать».

По словам Евгения Никоры, соглашение поможет создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса, а том числе всем резидентам предоставят уникальный пакет преференций.