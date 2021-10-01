ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Завышенные требования к мужчинам, или Взаимодействие в паре3 октября в Коле и Мурманске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню города
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.21 19:30

Управляющая компания «Столица Арктики» и администрация Мурманска подписали соглашение о сотрудничестве

Оно позволит привлечь новых резидентов ТОР, а значит и дополнительные инвестиции.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с руководителем Управляющей компании «Столица Арктики». Организация оказывает всестороннюю поддержку резидентам ТОР, а также консультирует представителей бизнес-сообщества по вопросам коммерческой деятельности.

Александр Шутов, директор Управляющей компании «Столица Арктики». «Сегодня на сопровождении 87 компаний объём инвестиции 200 млрд рублей. Планируется, что будет создано более 7000 рабочих мест. 36 компаний зарегистрировано в Мурманске».

Для эффективного сотрудничества между администрацией областного центра и резидентами Арктической зоны подписано соглашение, которое позволит привлечения новые инвестиции.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Чем больше у нас средств, тем больше мы сумеем сделать».

По словам Евгения Никоры, соглашение поможет создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса, а том числе всем резидентам предоставят уникальный пакет преференций.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:15«Любовь от всех болезней». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Королевы». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика