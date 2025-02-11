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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.25 19:30

Управляющая компания «Юни дом» своими действиями поставила под угрозу жизни и здоровье мурманчан

Как создать предпосылки к ЧП на ровном месте, точно знает управляющая компания «Юни дом». Организация своими действиями поставила под угрозу жизни и здоровье жильцов одного из домов в Мурманске. К счастью, обошлось без жертв.

В современном мире пользоваться лифтом умеет даже ребёнок. Заходишь, нажимаешь кнопку с номером нужного этажа и поехали. Однако, за кулисами - целый ряд механизмов, которые приводят в движение кабину лифта и следят за безопасностью перемещения. Эти механизмы нужно обслуживать, иначе лифт не поедет или даже станет опасным для пассажиров. На эти цели управляющие компании с жильцов ежемесячно собирают деньги. Но не всегда переправляют их обслуживающим организациям.

Например, компания «Юни дом» не заплатила деньги лифтовой службе, и подъёмные механизмы в доме пришлось остановить, поскольку без обслуживания пользоваться ими опасно. В ответ управляющая компания взломала двери технического помещения и запустила механизм самовольно.

Сергей Решетников, электромеханик лифтовой аварийной службы: «Приехав, я увидел снятые двери с машинного помещения. Было принято решение об остановке лифтов в связи с невозможностью их эксплуатации».

Такое самоуправство – недопустимо! Так как может привести к травмированию жителей, которые попытаются воспользоваться неисправным лифтом. Более того, снятые с петель двери, открывают доступ в святая святых лифтового оборудования для любого желающего. В том числе и для возможных злоумышленников, которые могут сломать механизм, преследуя свои тёмные цели.

В этой ситуации, к счастью, обошлось без жертв. Лифтовая служба о нарушении сразу же сообщила в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. И уже только после вмешательства министерства управляющая компания пошла на диалог с лифтовиками.

 

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