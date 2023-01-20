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Управляющая организация нарывается на наказание – итоги проверки домов на улице Полярные Зори

Министр Государственного и жилищного строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова провела внеплановую проверку двух жилых домов на улице Полярные Зори.

В этом доме на Полярных Зорях в Мурманске управляющей компании несколько месяцев назад было выставлено предписание. Жилищники за отведённое время должны были отремонтировать первый подъезд. Но, зайдя внутрь многоэтажки, руководитель Государственного и жилищного строительного надзора никаких изменений не заметила.

Алена Кузнецова, министр Государственного и жилищного строительного надзора Мурманской области: «Видим, что несмотря на то, что должны были, как минимум, начать работу. Никаких работ нет, подъезд действительно находится в ненадлежащем состоянии. Видим, что следы по цоколю. Сейчас нет подтоплений, судя по всему, но видно, что дом ещё и подтапливается».

В своё оправдание представители компании озвучили версию, что сейчас ведут работы на другом жилом объекте по адресу: ул. Полярные Зори, 43 корпус 1. По завершению ремонта кровли и подъезда там приступят и к 38-му дому. Но так ли это?

Ситуация в этом доме не лучше. На лестничной клетке работал один моляр, который зачищал стены. Никакого ремонта кровли мы не увидели. Внятного ответа представитель подрядной организации не даёт.

На первом этаже на стенах облупилась краска. Как предположила Алёна Кузнецова, в подъезде есть проблемы с подвалом. Для проверки и точного заключения будут отправлены инспекторы. Также министр не видит никакой увязки ремонтных работ между двумя адресами.

Алёна Кузнецова, министр Государственного и жилищного строительного надзора Мурманской области: «Говорить о том, что здесь подрядчик застрял и до дома №38 не дошёл, как-то очень странно. Тем более, что объяснено, что делает подрядчик и крышу, и капремонт. А это совершенно разные направления работ, поэтому берём эти дома на контроль. А управляющая организация имеет шансы получить все меры административного воздействия с нашей стороны».

В доме по адресу: ул. Полярных Зорь, 43 корпус 1 работы по ремонту кровли и подъезда должны завершить до 20 февраля, а в 38-ом доме - до конца февраля этого года. Но как будет на самом деле, пока неизвестно.

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