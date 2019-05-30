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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.19 19:30

Управляющие компании наводят порядок в городских дворах

За Полярным кругом наступает долгожданное лето. А управляющие компании проводят генеральную уборку после зимы. Забот много: нужно убрать песок, подмести дворы, починить детские площадки и покрасить заборы.

«На нашем участке 44 дома, на всех дворовых территориях надо убрать  мусор, - рассказывает Сергей Коледов, начальник участка № 8 УК «Альбатрос». - Сейчас практически уже уборка завершена, но убирать всё равно приходится постоянно: горожане мусорят, поэтому приходится убирать ежедневно».

Руководство управляющих компаний «Буревестник» и «Альбатрос» приняло решение - лучше один  раз, что называется, ударно поработать всем коллективом, чем растягивать процесс на месяц. Во время генеральной уборки почистили более 400 тысяч кв. метров территорий, собрали и вывезли более 9 тысяч мешков с мусором. Теперь работать будут в штатном режиме.

«Придомовая территория каждый день убирается, лестничные клетки моются раз в месяц», - говорит Анна Симакова, мастер участка № 8 УК «Альбатрос».

Безусловно, чистоты и порядка можно добиться только совместными усилиями управляющей компании и собственников квартир. Жильцы дома № 4 по проезду Капитана Тарана за чистотой двора следят.

В подъездах чисто. А о том, что нельзя мусорить и курить напоминают объявления на лестничных клетках. Но дворники сетуют, что зачастую хозяева забывают убирать продукты жизнедеятельности за своими питомцами.

«Жильцы не убирают за своими собаками, дворникам неприятно убирать постоянно за ними», - говорит Татьяна Максимова, мастер участка № 8 УК «Альбатрос».

Сотрудники управляющих компаний «Альбатрос» и «Буревестник» говорят, что генеральная уборка - только начало работ по подготовке дворов к лету.

«Детские площадки будут готовиться до конца июня,  - сообщил Сергей Коледов, начальник участка № 8 УК «Альбатрос». – Мы планируем их все покрасить, привести в надлежащий вид. Песочницы, качели – всё будем ремонтировать».

Ещё одна немаловажная зона ответственности управляющих компаний - контейнерные площадки. Они должны быть  чистыми, как и у дома по адресу проезд Капитана Тарана, 4.

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