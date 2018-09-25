Управляющие компании приступили к подаче отопления в жилые дома

В течение нескольких дней тепло поступит во все квартиры города.

С понедельника в Мурманске начался долгожданный отопительный сезон. Это, пожалуй, одно из главных событий для жителей Заполярья. В прошлом году тепло в мурманских домах дали в середине сентября, этой осенью коммунальщики начали подключения значительно позже. Подключить единовременно все дома в городе невозможно. Это связано с техническими аспектами работы котельных и систем отопления в жилых комплексах. Процесс обычно занимает около четырёх-пяти дней. Коммунальщики уверяют, что к концу этой недели отопление должно появиться во всех мурманских домах.

- Необходимо подключить всё оборудование, начиная от насосов, заканчивая проверкой давления в сети, - отмечает Анна Малахова, пресс-секретарь АО «Мурманэнергосбыт». - Теплоноситель должен не только попасть в сеть, но в это же время должно обеспечиваться необходимое давление, чтобы потом уже ресурсники дали отмашку управляющим компаниям, а те приступили ко второму этапу - запуску теплоносителя в системы отопления домов.