Управляющие компании «расслабились» после праздников

Уборка дворовых территорий – прямая ответственность управляющих компаний перед собственниками жилья. Те организации, которые не могут или не хотят выполнять обязанности – уйдут с рынка. Специалисты управления Ленинского административного округа ежедневно мониторят работу коммунальщиков.

Оперативные заседания штабов по работе управляющих компаний проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. Требования к обслуживающим многоквартирные дома организациям не меняются: в договор, заключенный с населением, в зимний период входит уборка наледи с крыш домов и вывоз снега. Специалисты Ленинского административного округа, отмечают, что после новогодних праздников некоторые коммунальщики расслабились и к качеству их работы есть серьезные замечания.

Викентий Ярошинский, заместитель главы администрации города Мурманска, начальник управления Ленинского административного округа: «Необходимо делать так, как небольшие управляющие компании, - заказывают технику, они выставляют ещё своего человека, который руководит и показывает, где почистить».

Общая сумма штрафов для неблагонадежных компаний в прошлом году составила 6 миллионов рублей, такие взыскания начинают изменять общая картину в лучшую сторону. Образцово-показательных дворов становится больше. После предписаний и штрафов организации начинают серьёзнее относятся к своим обязательствам, но и здесь есть исключения.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «С некоторыми управляющими организациями, сейчас не хочется их называть, так как реакция у них очень медленная. Я надеюсь, что меры к ним будут приняты серьёзные, которые обозначал губернатор, вплоть до расторжения договоров с этими организациями и переход МКД к другим компаниям».

Если управляющая компания не выполняет свои обязательства, то горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.