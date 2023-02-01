Управляющие компании региона вливаются в ассоциацию

В Министерстве государственного жилищного и строительного надзора состоялось первое в этом году общее собрание Ассоциации управляющих организаций многоквартирными домами Мурманской области. В ходе встречи в ряды ассоциации были приняты новые УК, с которыми подписали соглашения.

Напомним, в 2019 году была создана Ассоциация управляющих организаций Мурманской области. Сейчас в неё входит 11 членов управляющих компаний из разных муниципалитетов области. Совместно с региональным Министерством ЖКХ они разработали отраслевой стандарт качества. Есть определённые требования для того, чтобы стать частью ассоциации.

Виктор Пушилин председатель Ассоциации управляющих организаций Мурманской области: «У нас есть требования к управляющим компаниям, например, иметь аварийно-диспетчерскую службу. Это первое требование. Второе – они должны иметь собственную базу техники, с помощью которой нужно будет работать и, конечно, кадры. Вот три основных направления».

Территориально ассоциация базируется в городе Мончегорске. Это объединение – лидер реализации стандарта управления, которое считается дополнением к законодательным требованиям.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Этот год – год обширной работы. Нам надо развернуть лицом управляющие организации к жителям для того, чтобы это общение дало максимальный эффект в качестве обслуживания жилищного фонда».

На встрече были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере управления многоквартирными домами с управляющими компаниями.

Участники мероприятия обсудили вопросы активизации работы с должниками, настройки системы мониторинга уборки снега в области, а также обсудили цели, которые поставил губернатор Мурманской области Андрей Чибис перед министерством.