Управляющие компании в любую погоду должны следить за чистотой своих территорий

Несмотря на снегопады и последовавшие за ними морозные дни, поблажек для управляющих компаний быть не может. Работа должна вестись регулярно и без уступок, считают контролирующие органы. За соблюдением требований внимательно следят специалисты управления округов совместно с депутатами мурманского горсовета.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Такие оперативные штабы собираются два раза в неделю во всех округах нашего города. Конкретно рейдов с начала 2020 года проведено 33 по всей территории Октябрьского округа».

Не только дворы должны быть свободны от снежных завалов, но и кровли домов. А также проезды и подъезды к домам. Например, благодаря работе штаба решена проблема с обледенелой колейной дорогой по проспекту Ленина, 48. ТСЖ уже отчиталось об этом.

Павел Воронин, начальник отдела управления Октябрьского округа администрации Мурманска: «Они мне направили вчера вечером фотографию о том, что там всё прочищено. Там выставлялся гидромолот, велись работы. Ну, кто там живёт, они знают».

Всего с начала года заведено 196 административных дел и наложено штрафов на общую сумму 900 тысяч рублей.