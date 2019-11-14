Управляющие компании вышли на борьбу с сосульками

Сосульки и наледь на кровлях многоэтажек – ежегодная проблема для жителей города и для организаций, обслуживающих дома. Управляющая компания «Севжилсервис» серьёзно подготовилась к зиме, её сотрудники регулярно выходят на улицы, чтобы дворы мурманчан были чистыми и безопасными.

С раннего утра на улице Карла Либкнехта работает техника. Сотрудникам управляющей компании «Севжилсервис» некогда отдыхать - погода капризная. Ещё вчера на улице стояли крепкие морозы, а сегодня оттепель, сопровождающаяся обильными снегопадами, поэтому неудивительно, что на крышах домов стали образовываться сосульки. Не дать им дорасти до размеров сталактитов – задача коммунальщиков.

«В этом году очень ранняя зима, обычно она начиналась в декабре, - отметил Татьяна Яцевич, сотрудник управляющей компании «Севжилсервис». – Сегодня конец октября, а уже висят сосульки, приходится их сбивать и убирать снег».

Механизированной уборке зачастую мешают припаркованные возле подъездов автомобили, несмотря на то, что о предстоящих работах жителей уведомляют заранее. Находятся и те, кто на просьбы не реагирует, как и в этом дворе. Водителю, управляющему тяжёлой техникой, с трудом удалось разместить автовышку во дворе. Но, несмотря на сложности, специалисты «Севжилсервиса» ювелирно сбивают сосульки со всех домов, находящихся в ведении организации.

«Есть дома, где в течение всей зимы образуется наледь и сосульки, а есть, где только шапки надувает при метелях, - говорит Алексей Стельникович, сотрудник управляющей компании «Севжилсервис». - По мере поступления жалоб, а мы ещё монитор им ситуацию сами, то при необходимости сразу направляем туда своих работников, которые очищают кровлю».

Содержанию придомовых территорий сейчас уделяются особенно пристальное внимание. Задача коммунальщиков - поддерживать дворовые территории в состоянии максимально комфортными и безопасными. Для этого у компании есть необходимая техника и специалисты.