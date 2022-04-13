С наступлением весны жильцы многоэтажек начинаются страдать от обилия талой воды во дворах. Во избежание подтоплений, управляющие компании Заполярья приступили к реализации противопаводковых мер.

С приходом весны некоторые дворы Заполярья напоминают мелководный берег северного озера – настолько большие лужи скапливаются на едва освободившемся от снега асфальте.

Главная задача любой управляющей компании – предотвращение подтоплений на придомовой территории и в подвалах многоэтажек. Как раз для этого североморская «СЖКХ» организовала антипаводковые мероприятия. По словам представителей организации, водоотводящие лотки очищены на 95%, а оставшийся снег активно вывозят. Однако не обошлось и без сложностей.

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга «СЖКХ»: «Ввиду особенностей ландшафта в городе Североморске, есть, к сожалению, придомовые территории, где водоотводящий лоток есть, но придомовая территория, а именно асфальт, находится выше уровня. Поэтому приходится прибегать здесь уже к механизированной уборке - к бочке. Сейчас откачаем лужу и территорию осушим».

С талыми водами борются и в Мурманске. Представители компании «Севжилсервис» утверждают, что в этом году выпало рекордное количество снега.

Наталья Дерид, заместитель генерального директора управляющей компании «Севжилсервис»: «Снега выпало гораздо больше, чем обычно. По опыту, сравнивая цифры прошлых лет, в этом году мы вывезли уже на 10 тысяч кубов больше снега, чем в прошлом году. И ещё возим».

Тем не менее, несмотря на все трудности, дворы активно убирают, а подтаявшие куски грязного снега и льда утилизируются.