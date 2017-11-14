Управляющие организации должны работать без постоянных пинков

Вместе с выпавшим снегом на головы жителей Мурманска «свалились» и сезонные проблемы, связанные с нечищеными дорогами и забитыми мусором контейнерными площадками. В одном из таких проблемных дворов побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Двор в районе дома № 47 по улице Зелёной, несмотря на свою близость к проспекту Кирова, можно считать одним из самых труднодоступных в городе. Всё потому, что дома здесь расположены на пологом склоне, а дорога, петляющая вдоль строений, создавалась без учёта современного потока автомобилей. Особенно эмоциональные местные жители в красках описывают своё обычное возвращение домой6 «И тут машина тебе под зад подгоняет. Не знаешь, куда прыгать. Дорога не расчищается: бугры, тропинки. Одна машина едет, а одна стоит, тогда мы идём. Как вам это нравится?»

Помимо беды, связанной с неудачной во всех отношениях инфраструктурой, работающая здесь управляющая компания с трудом справляется со своими прямыми обязанностями. На фотографии, сделанной в конце прошлого месяца, видно, что контейнерная площадка так забита мусором, что мешки с отходами уже лежат на проезжей части.

- Мы с вами должны понять, что граждане хозяева у себя во дворе и в доме, - напоминает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Если мы поймем это, что не мы работаем на управляющую компанию, а управляющая компания на нас, то должны и понять, что мы должны контролировать её работу, мы должны требовать, в суд ходить и собрания проводить. Мы платим деньги, никто кроме нас этого не сделает.

Ситуация с мусором в контейнерах решилась только после визита во двор контролирующих органов из городской администрации, которые в зимнее время, в том числе оценивают и качество уборки снега и посыпки песком дорог. Согласно режиму или же по счастливому стечению обстоятельств во дворе в это время даже появился дворник.

На самом деле коммунальные организации должны работать без постоянных пинков и так же самостоятельно осуществлять контроль за подведомственной территорией. А пока же, в большинстве случаев, возникающие проблемы становятся головной болью сначала жильцов, а потом и муниципальных комиссий.