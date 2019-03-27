Управляющим компаниям грозят и сверху, и снизу, и чатами

Очистка дворов, вывоз снега, борьба с наледью и снежными шапками на крышах домов Мурманска. В работу с управляющими компаниями по настоянию врио губернатора Андрея Чибиса включается региональное Министерство энергетики и ЖКХ. Специалисты ведомства будут следить за качеством уборки.

По поручению Андрея Чибиса начал работать штаб по наведению порядка на городских территориях. По мнению главы региона, главная задача сегодня - обеспечить безопасность мурманчан. Из-за перепадов температуры воздуха создаётся угроза схода снежных шапок. Следовательно, снег с крыш необходимо убирать оперативно. Качество работ будут проверять специалисты штаба. Чтобы не делать голословных заявлений, контролёры станут применять фотофиксацию нарушений. А для оптимизации работы обмениваться информацией об опасных кровлях решили в специализированном чате в одной из социальных сетей.

«Подхода к проблеме сегодня два. Это, как всегда, убеждение, а второй метод - это принуждение, - говорит Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Уже произошёл несчастный случай на Рыбном переулке, 8. Занимается следственный комитет. Уже вчера все были в следственном комитете, кто отвечает за эту кровлю. Поэтому я и сказал, что мы будем заниматься и фотофиксацией, для того, чтобы управляющие компании понимали, что ответственность, если они не выполнят свои обязательства, наступит обязательно.

Вторая задача - контроль за качеством уборки дворов. Пока результатом ни жители, ни врио губернатора не довольны. Дело в том, что сегодня управляющие компании сваливают счищенный с проездов снег на зелёные зоны. Это выглядят неопрятно, а снежные кучи занимают полезное пространство и без того небольших территорий. Если раньше боролась с бездействием коммунальщиков ГЖИ, то теперь к ней присоединятся и коллеги из областного Министерства энергетики и ЖКХ.

«Управляющие компании по году собирают более 300 миллионов рублей с нас, с людей, проживающих в многоквартирных домах на благоустройство, на уборку дворов, - приводит цифры Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - И уже первые результаты по городу Мурманску есть - правоохранительные органы разбираются, куда же потрачены деньги собственников на благоустройство дворовых территорий. И такую практику сейчас будем мы продолжать во всех округах города Мурманска и по всей области».

Для того чтобы донести план работы штаба до глав районов Мурманской области, министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский организовал селекторное совещание. Руководителям муниципалитетов он поручил назначить ответственных на местах. Эти ответственные будут контролировать работу управляющих компаний. А источником информации станут сами жители. Их призывают активно сообщать о тех дворах и домах, где управляющие организации работать не хотят.