Управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов отвечал на вопросы, волнующие северян

Он рассказал мурманчанам о бесплатном проезде в отпуск для пенсионеров и об индексации социальных пенсий с апреля этого года.

Кто может вернуть деньги за дорогу к месту проведения отпуска? Можно ли компенсировать затраты при поездке на автомобиле? Что ждать северянам от индексации социальных пенсий? На эти и другие вопросы отвечал управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Вадим Корнов, управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области: «В первом случае, перед поездкой, пенсионер обращается к нам, получает специальный талон на право приобретения билетов и уже на основании этого документа в кассе получает либо ЖД билет, либо авиабилет. Второй вариант – он сам тратит свои средства на проезд к месту отдыха и обратно, а потом обращается к нам за компенсацией».

Талоны на проезд можно получить, придя в соцфонд, МФЦ с соответствующим заявлением, или можно его передать по почте или через портал «Госуслуги». А компенсацию можно оформить только через офис Социального фонда, предоставив все билеты или чеки, если в отпуск отправлялись на автомобиле.

Вадим Корнов, управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Будут обеспечены перелёты в самые крупные, так называемые хабы - Москва, Санкт-Петербург, из которых можно полететь уже дальше. Это Калининград и Сочи. Вот на эти направления в ближайшие недели можно будет обращаться в клиентские службы, получать талоны».

Компенсировать проезд к месту отдыха можно раз в два года, при этом, на возврат средств за билеты можно подавать и за поездки прошлых лет, важно, чтобы оплату производил пенсионер, претендующий на возмещение денежных средств.

Вадим Корнов, управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Привязка идёт не к поездке, а идет именно к самой компенсации. С 1 января того года, в котором пенсионеру была компенсирована поездка, если он подал заявление и получил компенсацию».

Помимо компенсации проезда северян волновали также вопросы индексации социальных пенсий с 1 апреля 2024 года.

Вадим Корнов, управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Индексируется не доплата до прожиточного минимума. Для тех, кто может быть, не уловил суть, объясню. Есть пенсия у пенсионера, которую он получает, есть минимальный прожиточный минимум, который есть у нас в регионе. Если человек получает меньше этого размера - минимального прожиточного минимума, то производится доплата».

Социальная пенсия полагается людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, потерявших родителей, а также тем, кто по каким-либо причинам не смог выработать стаж.