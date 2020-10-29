Упрощён въезд в Апатиты и Кировск для пассажиров авиатранспорта и сопровождающих

Правительство Мурманской области подписало постановление, согласно которому провожающим, встречающим и самим пассажирам авиарейсов аэропорта «Хибины» для проезда через КПП нужно предъявить только копию билета. Отдельный пропуск оформлять не нужно.

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Города Кировск и Апатиты – территория с особым режимом посещения. Для въезда в муниципалитеты необходимо оформлять согласование. Это одна из мер безопасности во время сложной санитарно-эпидемиологической ситуации.