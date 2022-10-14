«Урал» на Балтике: второй серийный атомный ледокол покинул достроечную набережную Балтийского завода и уже выполняет ходовые испытания

Ближайшие три недели специалисты будут проверять работу механизмов и оборудования «Урала» - такое название получил второй по счёту серийный ледокол, строящийся специалистами Балтийского завода в Санкт-Петербурге.

Запланирован комплекс испытаний, в том числе работа реакторной и паротурбинной установок, валопроводов и палубных механизмов, систем электродвижения. Специалисты также протестируют скорость и маневренность судна.

Передача атомохода заказчику «Атомфлоту» запланирована до конца года. Примечательно что на борту «Урала» уже нанесено название порта приписки - Мурманск.