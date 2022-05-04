Ураза байрам встретили и представители общины ЗАТО Александровск

У мусульман завершился Великий пост. Священный месяц Рамадан, в течение которого верующие воздерживались от пищи и питья от начала утренней зари и до захода солнца, закончился праздником Ураза-байрам. В Мурманской области, где царствует полярная ночь и день, сменяющиеся периодами белых ночей, мусульманам позволили выбрать чёткий ориентир.

Рамазан Саадуев, председатель местной религиозной организации мусульман ЗАТО Александровск: «Решение было принято взять ближайший город, где есть рассвет и закат. Это 45 параллель – по Симферополю. По Симферополю мы молимся и постимся».

Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, просив у них прощения.

Магомед-Расул Алиев, прихожанин местной религиозной организации мусульман ЗАТО Александровск: «У нас и в библии, и в Коране есть одни и те же заповеди: быть добродушным, помогать тем, кто в трудном положении, протягивать руку многодетным семьям… Эта общность объединяет нас сильнее и ближе».

Принято в этот день также посещать могилы своих усопших близких, читая соответствующие суры (главы) из Корана. Через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан верующие отметят ещё один праздник - Курбан-байрам.

Рамазан Саадуев, председатель местной религиозной организации мусульман ЗАТО Александровск: «Мусульмане стараются в этот день принести жертву животное и раздать нуждающимся, накормить близких, семью, соседей».

При этом жертва, как правило, зависит от достатка и возможностей человека. В большинстве мусульманских стран дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам считается выходными, в некоторых регионах России также объявляются нерабочие дни, например, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Чечене, Кабардино-Балкарии и других.