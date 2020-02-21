Ургант высмеял снег в Кировске

Иван Ургант в своем шоу на федеральном канале рассказал о Кировск. Новость касалась перекладывания снега от «элитных» домов к «обычным»: «Ох, уж эти коммунальщики! Жёлтые заголовки. Надо, так жилищники подарили зимнюю радость, отобрав снег у зажравшихся богачей».

Сразу после эфира кировская администрация прокомментировала вечернюю шутку, заявив, что на самом деле всё происходило не так и не стоит верить фейковым новостям и анонимным источникам.

В связи с большим объёмом снежной массы на автостоянке по улице Ленинградской, снег действительно на некоторое время, буквально на четыре часа, складировали с внешней стороны дома по улице Дзержинского, где она не создавала никаких помех жителям многоэтажки. И вскоре была вывезена.