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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.19 19:30

Урок безопасности провели на воде

Лето продолжается. Многие школьники проводят свободное время на природе, вблизи водоёмов. Для ребят спасатели провели интересный урок безопасности.

Как известно отдых у воды оказывает самое благоприятное действие на организм, но незнание правил поведения на водоёмах иногда заканчивается трагедией. Для школьников из городских детских лагерей спасатели организовали познавательный урок безопасности, который поможет избежать неприятные ситуации.

«Во-первых, школьники должны иметь чувство ответственности и понимать, что вода не прощает шалостей, - говорит Юрий Осадчук, начальник Отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска. - И мы стараемся показать юным северянам,  как себя вести, если какая-то беда случится на водоёме».

На лодочной станции на берегу Семёновского озера специалисты продемонстрировали современное спасательное оборудование и рассказали о работе  службы спасения. Детям объяснили, что не нужно бояться обращаться по единому номеру 112 в случае чрезвычайного происшествия.

Несмотря на то, что на территории Мурманской области  более 100 тысяч водоёмов,  купаться в них категорически запрещено. Но об этом знают далеко не все школьники. Некоторые из них пренебрегают правилами и подвергают свою жизнь опасности. 

«Всем ребятам мы говорим о том, что купаться у нас нельзя, - отмечает Галина Ситник, председатель Мурманского областного совета Всероссийского общества спасения на водах. - Но при этом все должны знать, как вести себя на воде в других регионах. Какие правила надо выполнять, чтобы не случилась беда, ЧП - особенно с детьми».

Самой увлекательной стала практическая часть занятий. Сотрудники ГИМС помогли ребятам надеть и застегнуть спасательные жилеты и прокатили их на лодках. Водная прогулка по озеру для многих из них стала настоящим приключением, ведь не каждый день выпадает такая возможность.

Такие уроки надолго останутся в памяти школьников и уж точно каждый мальчишка и каждая девчонка будут точно знать, как отдыхать, чтобы уберечься от беды.

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