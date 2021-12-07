Урок для «телезвёздочек» «Академии телевидения» провели актёры Мурманского областного театра кукол

В «Академии телевидения» продолжаются занятия. В этот раз урок для «телезвёздочек» провели актёры Мурманского областного театра кукол.

Этот урок для учеников проекта «Академия телевидения» запомнится надолго. К детям в гости пришли настоящие звёзды – артистки Мурманского областного театра кукол Наталья Петрунина и Валерия Песнева.

Наталья Петрунина, артистка Мурманского областного театра кукол: «Мы ответим на их вопросы. Например, расскажем, кто такой актёр, что такое мастерство, что должен уметь актёр, журналист – публичные люди. Что они должны уметь? Лерочка и я проведём занятие по сценаристской речи, потому что речь очень важна для журналиста, как и для актёра».

Валерия Песнева, артистка Мурманского областного театра кукол: «Хочется поделиться с ребятишками знаниями, которыми мы обладаем. Хочется, чтобы была отдача какая-то от этой встречи».

Юные воспитанники «Академии» творческие. Они с интересом слушали рассказы артисток, ведь прикоснуться к миру театра мечтают все.

Анна Шестерикова, ученица «Академии телевидения»: «Я бы хотела узнать, чем они играют? Ниточками, палочками или такими перчатками специальными. А сама ты хотела бы быть актрисой».

А завершился этот увлекательный урок мастер-классом, на котором в игровой форме ребята ставили технику сценической речи. На таких практических уроках в «Академии телевидения» учат блогеров и журналистов.

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