Для больших и маленьких ребят в медиашколе «Академия телевидения» проходят необычные уроки с приглашёнными гостями. В этот раз занятие было для совсем юных журналистов. Они пообщались с местными волонтёрами из Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» и познакомились с мокроносой подругой Стеллой.

«Урок доброты» провели волонтёры Фонда поддержки бездомных животных для учеников «Академии телевидения». Виктория Березина рассказала ребятам о правильном взаимодействии с животными: и с домашними, и бездомными. Главным примером такого общения стала хвостатая гость - собака Стелла.

Стелла – собака послушная, дружелюбная и ласковая с детьми. Но когда дело касается выполнения команд, здесь она слушает только свою хозяйку Светлану.

После теоретической части, ребята смогли погладить собаку и покормить её лакомством. Это стало настоящим событием для учеников.

Также на занятии маленькие журналисты впервые учились задавать вопросы с микрофоном и друг другу, и спикеру.

- Почему вы пришли к нам?

Виктория Березина, координатор-волонтёр Фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека»: «Нам очень интересно посмотреть, чему вы обучаетесь в данной «Академии», а также, конечно же, рассказать вам про очень важные и нужные вещи. Например, как правильно общаться с животными, что делать, если вы столкнулись с агрессией животного. Это очень важные знания, которые вам пригодятся в жизни».

По словам Виктории, в общении с питомцем важно не бояться, надо доверять себе и животному. А самое главное, делать это надо с добром. Ведь питомцы чувствуют эмоциональное состояние человека.

- Почему вы собаку назвали Стелла?

Виктория Березина, координатор-волонтёр Фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека»: «Кличку не я давала, первая хозяйка у Стеллы была другая. Но мне, кажется, что кличка ей очень подходит. Мы стараемся выбирать клички собакам такие, чтобы они подходили по характеру, по поведению, ну, или были просто красивыми и созвучными».

- А сколько Стелле лет?

- Она уже взрослая девочка, ей 11 лет. Она волонтёрами была забрана ещё маленьким-маленьким щенком, осталась у волонтёра дома навсегда.

- Вот бы собак приводили на каждое занятие!

Это желание можно было прочитать на лицах детей, которые остались в радостном возбуждении от встречи с приветливой Стеллой. Важно, что на таких уроках можно не только веселиться, но и получать новые знания.

Кира Онищенко, ученица медиашколы «Академия телевидения»: «Мне понравилось занятие. Мы узнали о собаках, что у них есть свои эмоции и что их не надо пугать».

Михаил Афанасьев, ученик медиашколы «Академия телевидения»: «Мне всё понравилось, потому что нам рассказали, как правильно себя вести, когда собака начинает лаять и бежать за вами».

- С вами случалась какая-то странная ситуация, связанная с собакой?

- Да, случалась, когда я ехал на велосипеде от бабушки. Я подъезжал к дому, около чихуахуа проехал и она за мной погналась.

- А вас она в угол не загнала?

- Нет, у меня был быстрый велик, я уехал.

Такая тема, как взаимодействие с животными обширная, но ученики «Академии телевидения» даже за одно занятие узнали важные секреты. Впредь они обещают быть внимательными и заботливыми по отношению к питомцам.