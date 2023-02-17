«Урок мужества» провели ветераны в гимназии №2 Мурманска

Старшеклассникам рассказали о подвиге наших солдат, которые сражаются сейчас за мир и защищают нашу Родину.

В гости к старшеклассникам второй мурманской гимназии пришли представители Совета ветеранов областного Управления ФСБ, для того чтобы провести «Урок мужества» – рассказать о специальной военной операции, как и в каких условиях сейчас служат наши военные.

Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Мурманской области: «Тема сложная и говорить особенно с детьми об этом сложно вдвойне. Важно, что есть интерес у нашей детворы. И вдвойне важно, что они не стесняются задавать неудобные вопросы».

На таких уроках ребята узнают больше о ходе операции, о тех, кто непосредственно был на фронте. А ведь у многих из них родные и близкие участвуют в СВО.

Анастасия Горецкая, ученица 9 «Б» класса гимназии №2 Мурманска: «У меня дядя находится в зоне боевых действий, поэтому мне будет очень интересно послушать. Всё-таки я немного знаю про эту тему, мне будет интересно узнать больше, возможно, поделиться со своей семьей, рассказать, что я узнала нового».

Александр Савин, ученик 9 «Б» класса гимназии №2 Мурманска: «На самом деле, мы, наверное, это воспринимаем сильнее, чем взрослые, потому что для нас в первый раз такое, очень непонятное для нашего поколения. Мы не знаем, что будет дальше с нами, с учёбой, с работой».

Приглашенные гости успели рассказать и о военных действиях, которые проходили более 30 лет назад в Афганистане.

Алина Валанчюнас, советник директора по воспитанию гимназии №2 Мурманска: «Мы считаем, что каждый ученик и обучающийся должны помнить и уважать боевые подвиги прошлых лет и современности».

Такие уроки в школах Мурманска и области будут продолжены.