Урок с доцентом: в «Академии телевидения» продолжается обучение юных журналистов

Очередное занятие состоялось с новым гостем - гуру журналистики Надеждой Хохлиной. Она много лет преподает в опорном вузе региона и хорошо знает, как вырастить акул пера.

Каждая встреча с гостями для учеников «Академии телевидения» волнительный момент. Ведь им предстоит урок и беседа с профессионалами различных сфер. Ребята всегда готовятся к занятиям, в первую очередь, изучая биографию спикеров.

Екатерина Курчак, ученица «Академии телевидения»: «Я думаю, что это будет интересный опыт работы с преподавателем нашего локального вуза. Она филолог, ведёт разнообразные лекции. Я слышала про её уроки и практики».

Да, новый гость у юных «академиков» - доцент кафедры филологии, межкультурных коммуникаций и журналистики Мурманского арктического университета Надежда Хохлина. За годы работы она стала гуру журналистики, а дети, почувствовав это, подготовили актуальные вопросы.

Анастасия Андреева, ученица «Академии телевидения»: «Мне бы хотелось узнать больше про портфолио. Как его составлять, на что акцентировать внимание. И почему это так важно при поступлении».

По вопросам учеников можно понять, что они серьёзно настроены в будущем стать профессиональными журналистами. И гость урока только укрепила их настрой. Она рассказала историю становления профессии, как отдельного направления обучения в части высшего образования. Поведала, куда сейчас можно трудоустроиться после получения необходимых знаний.

Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурных коммуникаций и журналистики МАУ: «Они идут на работу абсолютно в разные места. Это радио, телевидение, газеты, журналы, пресс-службы. Абсолютно различные, например, пресс-служба правительства Мурманской области. Мне не очень нравится, но некоторые ребята уезжают из нашего города и успешно устраиваются в других регионах. Успех, я бы сказала, это больше философское понятие. Самое главное, если ты любишь журналистику, горишь этим, то ты в любом случае в какую бы область не пошёл, ты станешь успешным».

Убедиться в словах человека, который на протяжении многих лет воспитывала акул пера, юные ученики «Академии телевидения» смогут после окончания школы, когда пойдут получать высшее образование.