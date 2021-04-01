Урок в школе арктического блогера проведёт Дмитрий Пучков

Публицист, переводчик и обладатель нескольких миллионов подписчиков на «Youtube» Дмитрий Пучков, известный так же под псевдонимом «оперуполномоченный Гоблин», проведёт в Мурманске бесплатный мастер-класс для тех, кто хочет стать арктическим блогером.

23 и 24 апреля в столице региона состоится, организованная Проектным офисом развития Арктики, школа арктического блогера. Участие бесплатно для всех желающих, но по предварительной записи.

Слушателям расскажут о том, что нужно, чтобы стать успешным блогером, как создать личный бренд, где черпать вдохновение и как выделиться среди сотен других. Как оборудовать студию? Какая аппаратура нужна для того, чтобы начать вести свой блог? Как разработать контент-план? Как привлечь аудиторию? Как начать зарабатывать на своем блоге? На все эти вопросы ответит писатель и публицист Дмитрий (Гоблин) Пучков.

Дмитрий Юрьевич несколько лет назад уже посещал Кольское Заполярье. Тогда блогер наслаждался красотами севера, дал интервью одной из местных радиостанций и послушал концерт группы «Ленинград» в Ледовом.