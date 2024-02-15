«Уроки для принцев и принцесс» - так называется один из проектов организации «Заполярье без сирот»

Эго инициаторы провели встречу с волонтёрами, чтобы обсудить процесс дальнейшего развития проекта.

С 2017 года в Мурманске работает организация «Заполярье без сирот», специалисты которой занимаются поддержкой воспитанников и выпускников детских социальных учреждений. За эти несколько лет здесь воплотили в жизнь ряд проектов: «Тайный ангел», «Про мама», «Стартап», «Риал лайф» и другие.

Александра Леруа, председатель организации «Заполярье без сирот»: «Уроки для принцев и принцесс» - это проект дня рождения клуба приёмных родителей. Это будет уже вторая наша встреча с волонтёрами. Мы обмениваемся информацией. Инициатор проекта и волонтёры делятся общими впечатлениями, планами на будущее: как видим мы проект дальше, как видят проект волонтёры дальше, кто продолжает, у кого какие вопросы, организационные моменты. Мотивируем друг друга».

«Уроки для принцев и принцесс» – это встречи, которое организуют для ребят из ЦПД – Центра помощи детям. Для них готовят увлекательную программу, общаются с ними и вместе проводят время.

Для большинства волонтёров это прекрасная возможность получить хороший опыт по организации досугово-развлекательной части и научиться коммуникации с детьми. Например, и Катя, и Диана учатся на одной и той же специальности, которая связана с педагогикой. По их словам, в «Заполярье без сирот» они получают бесценную практику.

Диана Салькова, волонтёр проекта «Уроки для принцев и принцесс»: «Я учусь на логопеда, люблю детей. Пошла в эту профессию именно поэтому. Именно поэтому и принимаю участие в этом проекте. Мне нравится, что я могу взаимодействовать с ними. Мне нравится с ними обниматься, с ними решать какие-то конфликтные ситуации. Я получаю от этого удовольствие и это делает меня счастливой».

Екатерина Гостева, волонтёр проекта «Уроки для принцев и принцесс»: «Я хочу помогать детям. Моя профессия связана с работой с детьми – я будущий логопед. Поэтому я думаю, что это будет очень полезно мне - как будущему педагогу. А также я пришла самореализоваться. Посмотреть, на что я способна».

Все дети разные. К этому невозможно быть готовым. Некоторые из них специфично шутят, кто-то может быть очень эмоциональным, резко возьмёт и заплачет. Главное, не теряться, говорят девочки, уметь разрешать ситуации деликатно.

Екатерина Гостева, волонтёр проекта «Уроки для принцев и принцесс»: «Главное, заинтересовать, какие-то интересные темы обсудить. Как-то ласково всё говорить. Особенно детям. Им приятно, что мы пришли, они хотят общения с нами».

Как и у любой организации, у «Заполярья без сирот» есть и свои проблемы. По словам председателя организации, они открыты к сотрудничеству, если у кого-то есть желание помочь им, то здесь этому будут очень рады.

Александра Леруа, председатель организации «Заполярье без сирот»: «Мы нуждаемся в человеческом ресурсе, в первую очередь. В людях, которые готовы бескорыстно жертвовать своим временем, чувствами, эмоциями на постоянной основе. Ну, и конечно, мы нуждаемся в финансовой поддержке для того, чтобы осуществлять наши проекты, например, проект «Уроки для принцев и принцесс». Это не только просто приехать и пообщаться с детьми – это карандаши, фломастеры, ткань, учебные пособия. Непосредственно этот офис нуждается в постоянном финансовом вкладе, потому что помещение большое, мероприятия проходят, а коммунальные услуги надо оплачивать. Это всё тоже необходимо нам обеспечивать».

Всю актуальную информацию о проектах организации можно найти в их группе в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/zapolyriebezsirot). Можно написать волонтёрам на электронную почту или оставить сообщение прямо в социальной сети.