Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 годаДополнительные рейсы «Лыжной Стрелы» вводятся в праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.24 19:30

«Уроки для принцев и принцесс» - так называется один из проектов организации «Заполярье без сирот»

Эго инициаторы провели встречу с волонтёрами, чтобы обсудить процесс дальнейшего развития проекта.

С 2017 года в Мурманске работает организация «Заполярье без сирот», специалисты которой занимаются поддержкой воспитанников и выпускников детских социальных учреждений. За эти несколько лет здесь воплотили в жизнь ряд проектов: «Тайный ангел», «Про мама», «Стартап», «Риал лайф» и другие.

Александра Леруа, председатель организации «Заполярье без сирот»: «Уроки для принцев и принцесс» - это проект дня рождения клуба приёмных родителей. Это будет уже вторая наша встреча с волонтёрами. Мы обмениваемся информацией. Инициатор проекта и волонтёры делятся общими впечатлениями, планами на будущее: как видим мы проект дальше, как видят проект волонтёры дальше, кто продолжает, у кого какие вопросы, организационные моменты. Мотивируем друг друга».

«Уроки для принцев и принцесс» – это встречи, которое организуют для ребят из ЦПД – Центра помощи детям. Для них готовят увлекательную программу, общаются с ними и вместе проводят время.

Для большинства волонтёров это прекрасная возможность получить хороший опыт по организации досугово-развлекательной части и научиться коммуникации с детьми. Например, и Катя, и Диана учатся на одной и той же специальности, которая связана с педагогикой. По их словам, в «Заполярье без сирот» они получают бесценную практику.

Диана Салькова, волонтёр проекта «Уроки для принцев и принцесс»: «Я учусь на логопеда, люблю детей. Пошла в эту профессию именно поэтому. Именно поэтому и принимаю участие в этом проекте. Мне нравится, что я могу взаимодействовать с ними. Мне нравится с ними обниматься, с ними решать какие-то конфликтные ситуации. Я получаю от этого удовольствие и это делает меня счастливой».

Екатерина Гостева, волонтёр проекта «Уроки для принцев и принцесс»: «Я хочу помогать детям. Моя профессия связана с работой с детьми – я будущий логопед. Поэтому я думаю, что это будет очень полезно мне - как будущему педагогу. А также я пришла самореализоваться. Посмотреть, на что я способна».

Все дети разные. К этому невозможно быть готовым. Некоторые из них специфично шутят, кто-то может быть очень эмоциональным, резко возьмёт и заплачет. Главное, не теряться, говорят девочки, уметь разрешать ситуации деликатно. 

Екатерина Гостева, волонтёр проекта «Уроки для принцев и принцесс»: «Главное, заинтересовать, какие-то интересные темы обсудить. Как-то ласково всё говорить. Особенно детям. Им приятно, что мы пришли, они хотят общения с нами».

Как и у любой организации, у «Заполярья без сирот» есть и свои проблемы. По словам председателя организации, они открыты к сотрудничеству, если у кого-то есть желание помочь им, то здесь этому будут очень рады.

Александра Леруа, председатель организации «Заполярье без сирот»: «Мы нуждаемся в человеческом ресурсе, в первую очередь. В людях, которые готовы бескорыстно жертвовать своим временем, чувствами, эмоциями на постоянной основе. Ну, и конечно, мы нуждаемся в финансовой поддержке для того, чтобы осуществлять наши проекты, например, проект «Уроки для принцев и принцесс». Это не только просто приехать и пообщаться с детьми – это карандаши, фломастеры, ткань, учебные пособия. Непосредственно этот офис нуждается в постоянном финансовом вкладе, потому что помещение большое, мероприятия проходят, а коммунальные услуги надо оплачивать. Это всё тоже необходимо нам обеспечивать».

Всю актуальную информацию о проектах организации можно найти в их группе в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/zapolyriebezsirot). Можно написать волонтёрам на электронную почту или оставить сообщение прямо в социальной сети.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)06:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области выдали первые 100 кредитов по программе «Арктическая ипотека»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 39 копеек, евро снижается почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)В условиях заполярного мороза Кольская АЭС работает в стабильном режиме-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской областной Думе обсудили вопросы совершенствования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Проект Правил вывоза грузов судами за пределы РФ направлен на защиту интересов российских грузовладельцев и судовладельцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика