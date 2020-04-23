Уроки художественной гимнастики в режиме онлайн

Тренер по художественной гимнастике Юлиана Савчур, находясь на самоизоляции, продолжает заниматься с юными воспитанницами из 13 спортивной школы олимпийского резерва. Регулярные тренировки проходят при помощи видео-конференции.

В спорте, самое главное, дисциплина и систематичность, об этом хорошо знают девочки-гимнастки, которые присоединяются к видеоурокам в четко назначенное время. Прогульщиц нет, все как одна, убрав волосы в пучок, начинают тренировку с разминки. За каждым движением наблюдает Юлиана Владимировна и указывает на ошибки в технике.

Общение педагога и учениц из-за пандемии в ближайшее время будет проходить только в удаленном формате, который участницы образовательного процесса воспринимают как увлекательный эксперимент.

Юлиана Савчур, тренер по художественной гимнастике СШОР 13: «На данный период у нас соревнований нет, поэтому мы улучшаем дом и улучшаем гибкость растяжку, работу с предметами по возможности и девочки улучшили свои показатели. Я довольна, но конечно мы хотим уже работать в полную силу».