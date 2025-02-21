Уроки мужества помогают сформировать у учащихся представление о Росгвардии и будущих профессиях, связанных с правоохранительной деятельностью

В рамках патриотического воспитания и профориентации молодёжи Управление Росгвардии по Мурманской области регулярно проводят уроки мужества и дни открытых дверей в своих подразделениях.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества сотрудники регионального ОМОН организовали День открытых дверей и пригласили в гости учащихся школ. Правоохранители рассказали историю создания отряда и о особенностях службы.

Ребятам показали видеофильм о подразделении и бойцах, познакомили с различными видами служебного оружия. Например, пистолетами Макарова и Ярыгина, знаменитым автоматом Калашникова.

Полина Волкова, ученица СОШ №2 г. Кола: «Мне очень понравилось, узнала много нового про оружие, про людей, которые тут работают. Было интересно и понятно».

Также сотрудники продемонстрировали приёмы борьбы, которые применяются во время службы.

Основная цель, которую ставят перед собой организаторы, помочь сформировать у учащихся представление о Росгвардии и будущих профессиях, связанных с правоохранительной деятельностью.

Роман, сотрудник ОМОН «Медведь» Росгвардии: «С этого года много учреждений, школ, которые обращаются к нам для проведения уроков мужества. Мы выходим со своей инициативой и получается, что молодёжь уже будет иметь какое-то представление на стадии выбора профессии. В вузах Росгвардии имеются различные направления: тыловые, психологи, политруки, специалисты айти».

Ученикам раздали брошюры, где указана информация об условиях поступления в ведомственные высшие учебные заведения.

Никита Бенедицкий, ученик Молочнинской СОШ: «Узнал о том, что есть БПЛАшники в отряде ОМОН. Хотел узнать, какие есть направления, так бы хотел поступить на артиллериста».

В завершении встречи гости поучаствовали в демонстрации спецтранспорта Росгврадии, который каждый желающий мог «исследовать» изнутри.