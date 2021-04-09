53 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+37), Североморске (+3) и Кандалакшском районе (+2).

Уровень естественной иммунизации от ковида в России достаточно высокий, это делает ситуацию с пандемией в стране гораздо более благоприятной, чем во многих других государствах. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что по данным экспертов, уровень иммунизации составляет по крупным городам - миллионникам порядка половины населения.

Песков подчеркнул, что у Кремля нет оснований не доверять этим данным, потому что российские эпидемиологи «доказали свою компетентность и эффективность». Кроме того, отметил он, на уровень иммунизации повлияет и набирающая обороты вакцинация населения.

«Интерфакс» приводит слова главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. В интервью изданию он заявил, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» более эффективен против южноафриканского штамма, чем другие вакцины. По его словам, также было показано, что «из всех на сегодняшний день применяемых вакцин в мире вакцин, «Спутник» наиболее активный и хорошо нейтрализующий британский штамм».