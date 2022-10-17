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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.22 19:30

«Уровень напряжения высокий»: оперативное совещание на фоне частичной мобилизации

В Мурманской области продолжается благоустройство дворовых территорий. О ходе данных работ во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис. Также губернатор поблагодарил депутатов областной Думы, которые оперативно приняли законопроект о дополнительной поддержке детей-сирот.

Депутаты областной Думы приняли законопроект, согласно которому сиротам будут выдавать сертификаты на приобретение жилья. Воспользоваться этой мерой поддержки можно будет для покупки квартиры в любом муниципалитете региона. А сопровождать сделки будут специалисты органов местного самоуправления.

Андрей Чибис поблагодарил депутатов за то, что те оперативно приняли закон. Действовать он начнёт с 2023 года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Что важно: снимаются ограничения по муниципалитету, где до этого проживал ребёнок. То есть, этот сертификат позволит получать возможность в зависимости от работы, с учётом образования, или потенциальной работы, в любом нашем муниципалитете. Для каждого муниципалитета ежеквартально будет устанавливаться стоимость одного квадратного метра жилья».

Ещё одна важная тема совещания - благоустройство дворов в Мурманской области. Работы уже завершены на ста семидесяти участках. Там заменили дорожное покрытие, поставили лавочки и урны, где было необходимо - установили или поменяли освещение. Также продолжались работы по благоустройству общественных пространств, строительству детских и спортивных площадок.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В этом году выполняются работы по благоустройству 12 общественных территорий в 10 муниципалитетах региона за счёт консолидированных средств. Благоустройство общественных пространств ведётся с разной степенью интенсивности. Средний показатель технической готовности на сегодняшний день составляет 84%».

Отдельная тема - идущая в регионе частичная мобилизация. Депутаты областной Думы приняли ряд законопроектов, касающихся поддержки семей мобилизованных северян. Также правительство региона обеспечивает экипировкой и личными вещами призванных на службу. Андрей Чибис обратился к сотрудникам федеральных, региональных и муниципальных ведомств и призвал их к терпеливому и доброжелательному общению с родными и близкими мобилизованных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что уровень напряжения высокий. Переживают все, переживают жёны, матери. Может быть, и вопросы многие часто задают. Но ни в коем случае недопустимо отмахиваться от этих вопросов. И точно недопустимо равнодушие или там даже хамское поведение. К сожалению, пару сигналов таких у нас есть. И мы не потерпим такого отношения к тем родственникам, к родственникам тех ребят, которые пошли страну свою отстаивать и Родину защищать».

Во время заседания обсудили и вопрос, как в регионе реализуют федеральную программу «Спорт - норма жизни». В 2022 году в неё инвестировали более 790 миллионов рублей. Из них 523 миллиона выделено из областного бюджета. На эти деньги отремонтировали и реконструировали 7 спортивных объектов в различных муниципалитетах области.

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