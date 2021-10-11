Уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий! Но штрафовать не будут

189 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+75), Мончегорске (+30) и Оленегорске (+18).

Уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий, отсюда и большая смертность, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что власти используют любую возможность обратиться к гражданам с призывом прививаться.

Песков подчеркнул, что «сделано главное - для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки». Так же Песков по просьбе журналистов прокомментировал предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении штрафов в размере 5 тысяч рублей для компенсации средств, которые тратятся на больных, невакцинированных от коронавируса. Однако такие меры пресс-секретарь президента назвал нереальными.