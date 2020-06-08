Уровень воды в дачном товариществе «Кильдинское» постепенно снижается

Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло посетил дачное товарищество «Кильдинское», которое пострадало от подтопления.

На месте чрезвычайного происшествия находятся спасатели и представители правоохранительных органов.

Для предоставления жилья пострадавшим от паводка жителям дачного товарищества был развернут пункт временного размещения. Уровень воды в отдельных местах на текущий момент снизился до 10 см .

Олег Мануйло, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России: «Все решения по ситуации сотрудниками МЧС приняты. Сил достаточно и сейчас у нас расчёт уже на ликвидацию последствий: готовим мотопомпы, чтобы откачивать воду из подвалов домов».

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «УГМС прогнозирует сохранение уровня паводковой обстановки, поэтому предупреждения для населения и жителей Кильдинстроя о сохранении мер безопасности в паводковый период сохраняются».