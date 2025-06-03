Уровень воды в Коле вернулся в норму

Напомним, что после потепления и интенсивных осадков в конце мая на реке произошёл резкий подъём уровня воды, превысивший прогнозы прохождения половодья. Серьёзных последствий удалось избежать.

Подтопления затронули приусадебные участки в дачных некоммерческих товариществах «Кильдинское» и «Профснаб», прибрежную дорогу к ДНТ «Профснаб», а также небольшую территорию в посёлке Кильдинстрой. Оперативно были проведены защитные работы, в том числе по созданию преградительных дамб.

Подвесной пешеходный мост через реку Кола на время восстановительных работ остаётся закрытым.

Уровень воды снизился до безопасного показателя и продолжает постепенно уменьшаться.