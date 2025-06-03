День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.25 19:30
Уровень воды в Коле вернулся в норму
Напомним, что после потепления и интенсивных осадков в конце мая на реке произошёл резкий подъём уровня воды, превысивший прогнозы прохождения половодья. Серьёзных последствий удалось избежать.
Подтопления затронули приусадебные участки в дачных некоммерческих товариществах «Кильдинское» и «Профснаб», прибрежную дорогу к ДНТ «Профснаб», а также небольшую территорию в посёлке Кильдинстрой. Оперативно были проведены защитные работы, в том числе по созданию преградительных дамб.
Подвесной пешеходный мост через реку Кола на время восстановительных работ остаётся закрытым.
Уровень воды снизился до безопасного показателя и продолжает постепенно уменьшаться.
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