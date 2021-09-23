142 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+51), Мончегорске (+22) и Кандалакшском районе (+ 7).

Уровень заболеваемости COVID-19 в России стабилизируется в середине - конце декабря, сейчас продолжается третья волна. Такое мнение высказал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает ТАСС. Эксперт также отметил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости ковидом не покажет более высокие значения, чем летний, если, конечно, не получит распространения новая мутация вируса.