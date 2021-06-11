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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.21 19:30

Уровень заболеваемости онкологией в Заполярье постепенно снижается, однако, впереди ещё много работы

В Центре управления регионом прошло заседание экспертного совета здравоохранению, где чиновники обсудили вопросы оказания помощи людям с онкологией.

На экспертное заседание в ЦУР были приглашены ведущие специалисты в области медицины: лучшие из лучших были собраны не только в области, но и со всей России. Чиновники и врачи обсуждали проблемы и пути совершенствования оказания помощи онкобольным. Сенатор Татьяна Кусайко отметила, что такие мероприятия предоставляют медикам отличную возможность для обмена опытом.

Татьяна Кусайко, сенатор Совета Федерации: «У нас на ВКС подключено много регионов, много специалистов в Мурманской области. Это очень важно, потому что такого уровня специалисты при посещении Мурманской области, конечно же, наверное, как я считаю, дадут новый глоток именно со стороны инновационных подходов на территории Мурманской области».

На повестке дня стоял вопрос о лечении больных онкологией усилиями местных медицинских учреждений. Для этих целей была начата реконструкция онкодиспансера. За 450 миллионов рублей планируется приобрести оборудование такого класса, которое сейчас имеется лишь в Санкт-Петербурге. Окончание ремонтных работ планируется в 2024 году, однако, диспансер будет и дальше оказывать помощь мурманчанам. Заместитель губернатора Оксана Демченко также рассказала о том, что сейчас создаётся инфраструктура по предварительной диагностике онкологических заболеваний.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Эта работа сейчас тоже в регионе организована. Напомню, что у нас действует распоряжение правительства, которое стимулирует врачей к выявлению, к раннему выявлению онкозаболеваний. И эта программа работает, она работает уже не первый год, ну, вот мы сейчас на экспертном совете, который специально посвящён теме онкозаболеваний, думаю, что совместно с экспертами мы посмотрим, какие ещё дополнительно меры мы можем внедрить на территории Мурманской области».

Уровень заболеваемости онкологией в Заполярье постепенно снижается, однако впереди ещё много работы. Новые аппараты и передовой опыт должны впредь продолжить эту тенденцию.

 

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