«Урожай – 2017» ждёт мурманчан

Мурманчан в выходные ждут не только на фестивале «Гольфстрим», но и на сельскохозяйственной ярмарке «Урожай – 2017».

Торговые ряды с продуктами местных производителей, овощами, фруктами, бахчевыми культурами и мёдом расположатся в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском просп., 51, рядом с гипермаркетом «Твой».

Посетителям ярмарки предложат также посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов по доступным ценам. Открытие состоится в субботу в 13 часов, организаторы обещают развлекательную программу, конкурсы и викторины с призами. Ярмарка продолжит свою работу и в воскресенье - до 19.00