Уроженец Мурманска Ян Кузнецов пробился в НХЛ

21-летний хоккеист уже сыграл первый матч.

Ян забил две шайбы в игре «Калгари» с «Оттавой» и помог выиграть своей команде со счётом 6:3.

С 4 лет Кузнецов тренировался в Мурманске, потом занимался в рязанском спортивном интернате. После его путь был связан с хоккейным клубом Санкт-Петербурга и ЦСКА. В 2020 году клуб НХЛ «Калгари» задрафтовал 18-летнего мурманчанина под 50-м номером.

И вот парень строит карьеру хоккеиста в большом спорте. При этом Ян очень скромно говорит о своих достижениях.

Ян Кузнецов, защитник ХК «Калгари»: «Я просто защитник, который просто быстро перемещает шайбу. Я стараюсь усердно работать над прорывами и помогать команде отыгрываться».