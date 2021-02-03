Ушёл из жизни известный мурманский актер и поэт Сергей Гронский

Любимый всеми северянами артист драмтеатра скончался от коронавируса в 65 лет.

Сердце заслуженного артиста России Сергея Гронского перестало биться рано утром. Талантливый актер с необыкновенно глубоким тембром голоса известен большинству северян, по ролям в театре и кино. Геолог-физик по образованию, он увлекся сценическим искусством в 26. Что не помешало Гронскому окончить театральное отделение, в 33 года он был принят в труппу драматического театра.

Александр Водопьянов, заслуженный артист РФ: «С 1988 года, как он пришёл в театр, так мы и знакомы с нипм. Когда я ставил спектакли, он у меня был в спектаклях. От первой сказки, где он играл и от первого большого спектакля «Оля-ля». Это всегда была творческая работ».

Помимо театра Сергей Гронский серьёзно увлекался поэзией. Он автор многочисленных поэтических сборников. Его литературный талант отметил писатель с мировым именем Чингиз Айтматов.

Александр Водопьянов, заслуженный артист РФ: «Он очень много писал, особенно в последнее время. Он говорил: «Я работаю сейчас на вечность». Он погрузился в стихи и выпускал книжечки, томики небольшие».

Два месяца назад актёр отметил юбилей – 65-летие. 30 лет артист посвятил Мурманскому областному драматическому театру, 6 февраля он должен был играть в спектакле «Женитьба», но две недели назад заболел коронавирусом, попал в больницу и, несмотря на все старания врачей, не смог выздороветь. Хотя, по словам друзей, буквально накануне казалось, что актер идёт на поправку.

Вадим Данцигер, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Ещё в голове не укладывается, что его с нами уже нет. Но это потеря для театра Мурманска, для театрально жизни, это очень большая потеря».

В четверг мы покажем программу «Проще говоря» с участием Сергея Гронского, это последнее интервью, которое артист дал нашему каналу.