Ушёл из жизни Лев Васильевич Журин

На 94 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и почётный гражданин Мурманска Лев Васильевич Журин.

Лев Журин родился 26 февраля 1927 года в Мурманске. В послевоенные годы он работал на судоремонтных предприятиях родного города-героя. А с 1959 года начал вести поиски на местах боев в Заполярье.

Под его руководством были найдены и с почестями захоронены останки почти 12 тысяч советских солдат. Также Лев Васильевич много лет возглавлял областной координационный совет поисковых отрядов.