Ушёл из жизни Владимир Михайлович Воротников

Печальная весть – ушёл из жизни председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Михайлович Воротников.

Этот пост он занимал с 2013 года. До этого был командиром гаджиевской базы подводных сил. Глава региона Марина Ковтун выразила соболезнование семье умершего, отметив, что Владимир Михайлович всю жизнь посвятил служению Родине. Оперативное совещание в областном правительстве началось с минуты молчания.

- Я думаю, что выражу общее мнение, что для нас было честью работать с таким человеком, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Контр-адмирал, моряк, настоящий русский офицер, человек, для которого слова честь и совесть были не просто словами. Он ответственно подходил к выполнению любых задач, как на военной, так и на гражданской службе.