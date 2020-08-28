Ушёл из жизни заслуженный художник России Арви Иванович Хуттунен

31 августа ему бы исполнилось 98 лет.

Арви Иванович заслуженный работник культуры, почётный полярник и член Союза художников России.

В Мурманск творец приехал в 1948 году и сразу влюбился в красоту нашего города. Эти чувства отражаются в его живописи. На пейзажах Арви сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики переливаются яркими красками, приобретая фантастический вид.

Арви Иванович принял участие более чем в 100 выставках в России и за границей. Автор проектов реконструкции различных зданий заполярной столицы.

Мы выражаем искренние соболезнования близким и родным художника.

Прощание с Арви Ивановичем состоится 31 августа - в 11.30 в здании областного морга по улице Радищева, 29а.