День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.20 19:30
Ушёл из жизни заслуженный художник России Арви Иванович Хуттунен
31 августа ему бы исполнилось 98 лет.
Арви Иванович заслуженный работник культуры, почётный полярник и член Союза художников России.
В Мурманск творец приехал в 1948 году и сразу влюбился в красоту нашего города. Эти чувства отражаются в его живописи. На пейзажах Арви сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики переливаются яркими красками, приобретая фантастический вид.
Арви Иванович принял участие более чем в 100 выставках в России и за границей. Автор проектов реконструкции различных зданий заполярной столицы.
Мы выражаем искренние соболезнования близким и родным художника.
Прощание с Арви Ивановичем состоится 31 августа - в 11.30 в здании областного морга по улице Радищева, 29а.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
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Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
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MORI
26.08.20 08:18
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