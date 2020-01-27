День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.20 19:30
Ушёл в мир иной журналист Дмитрий Малышев
Скоропостижно скончался заместитель главного редактора газеты «Вечерний Мурманск», автор проекта «Кольский хронограф» Дмитрий Малышев.
«Опытный журналист, талантливый публицист, историк, увлечённый своим делом человек – таким мы запомним его», - такие слова на своём сайте опубликовала редакция «Вечёрки, в которой долгое время трудился Малышев.
Дмитрий Малышев родился 10 сентября 1964 года. Он окончил историко-филологический факультет Мурманского государственного педагогического института.
Жителям областного центра он известен своими авторскими материалами, острой, злободневной публицистикой.
Коллектив «Арктик-ТВ» присоединяется к словам соболезнования.
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