Ущерб и наказание: старшему помощнику капитана, который в Баренцевом море допустил столкновение своего судна с траулером, суд назначил штраф

ЧП произошло 24 января прошлого года. Делом занималась Мурманская транспортная прокуратура.

Суд установил, что моряк, управляя судном в акватории Баренцева моря, допустил его бесконтрольное движение и столкновение с траулером. В результате судовладельцам причинён крупный ущерб в сумме более 11 млн рублей. Однако суд назначил уже бывшему старпому штраф в 100 тысяч рублей.